Serrol Kassa & Kingoli Mondial, Parc Saint-John Perse, Reims

Serrol Kassa & Kingoli Mondial Dimanche 21 juin, 14h30 Parc Saint-John Perse Marne

150 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Sous le ciel du Parc Saint-John Perse à Reims, Serrol Kassa et le groupe Kingoli Mondial invitent le public à vivre une immersion festive au cœur de la musique tradi-moderne congolaise. Entre rythmes ancestraux, percussions entraînantes, chants populaires et sonorités modernes, le spectacle transforme l’espace en un véritable moment de partage et de danse.

Porté par une énergie scénique communicative, le groupe enchaîne des compositions inspirées des traditions musicales congolaises revisitées dans une ambiance contemporaine et conviviale. Les spectateurs découvrent un univers vivant mêlant musique live, animations vocales, danse et interaction avec le public.

Pensé comme une célébration populaire en plein air, ce concert propose une expérience chaleureuse et accessible à tous, où la culture congolaise se partage dans la joie, le rythme et la proximité avec le public.

Parc Saint-John Perse 35 avenue Eisenhower 51100 Reims Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est

Sous le ciel du Parc Saint-John Perse à Reims, Serrol Kassa et le groupe Kingoli Mondial invitent le public à vivre une immersion festive au cœur de la musique tradi-moderne congolaise. Entre rythmes…

© Tephy Mossa