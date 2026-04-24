Trym + DJ Caline b2b Maudux + Perfide La Cartonnerie Reims
Trym + DJ Caline b2b Maudux + Perfide La Cartonnerie Reims samedi 20 juin 2026.
Reims
Trym + DJ Caline b2b Maudux + Perfide
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 29 – 29 – EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
DJ et producteur parisien, Trym est l’une des figures marquantes de la nouvelle génération techno. Surnommé Sparkling Water Boy , il façonne un univers à haute intensité où la fast techno rencontre la new trance. Fondateur du label COLOR, il développe une identité sonore singulière, dynamique et lumineuse portée par des sorties vinyles et des sets pensés comme de véritables expériences collectives. Sur scène, Trym privilégie l’énergie du moment et la connexion avec le public, faisant de chaque performance un espace de mouvement et de partage comme récemment à Miami aux côtés de The Outlaw (Dj Snake). De clubs en festivals, il s’impose aujourd’hui comme un artiste incontournable de la scène techno internationale.
On finit la saison comme on l’a commencé, en faisant trembler les murs de La Cartonnerie. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Trym + DJ Caline b2b Maudux + Perfide
L’événement Trym + DJ Caline b2b Maudux + Perfide Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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