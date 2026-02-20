Celtic legends 25th anniversary Tour

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Début : Mercredi 2027-02-10 20:00:00

fin : 2027-02-10

2027-02-10

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Du 26 au 28 février à la Salle Pleyel à Paris, puis en tournée dans toute la France, L’Irish Team des Celtic Lelends revient sur scène avec un nouveau spectacle !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent au cœur de la danse irlandaise. Pendant deux heures de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous la direction de Sean McCarthy. Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à l’esprit de Celtic Legends. Réservez vos places pour cette tournée anniversaire et venez célébrer 25 ans d’Irish Music Live ! .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 29 37 info@cm-evenements.fr

In 2027, Celtic Legends celebrates its 25th anniversary!

From February 26 to 28 at the Salle Pleyel in Paris, then on tour throughout France, L?Irish Team des Celtic Lelends returns to the stage with a new show!

L’événement Celtic legends 25th anniversary Tour Chartres a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CHARTRES