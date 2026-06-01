Cemenelum côté musée, Musée archéologique de Cimiez, Nice
Cemenelum côté musée, Musée archéologique de Cimiez, Nice samedi 13 juin 2026.
Cemenelum côté musée 13 et 14 juin Musée archéologique de Cimiez Alpes-Maritimes
Sans réservation dans la limite des places disponibles..
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00
Visite guidée des collections permantentes du musée : découverte des objets antiques des collections permanentes du Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez.
Musée archéologique de Cimiez 160 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493815957 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/presentation-du-musee-archeologique-de-cimiez Les collections concernent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site acquis par la municipalité niçoise, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l’épave de la Fourmigue C au large de Golfe-Juan sont présentés.
Visite guidée des collections permantentes du musée : découverte des objets antiques des collections permanentes du Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez.
© Métropole Nice Côte d’Azur
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