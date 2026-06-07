Cendrillon : spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

«Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps… Cette histoire, c’est celle de Cendrillon, que tout le monde connaît… vraiment ?»

Joël Pommerat réécrit le conte au présent avec humour et poésie, dans une pièce qui traite de deuil, de relations familiales, de premier amour et de passage de l’enfance à l’adolescence.

Cendrillon, de Joël Pommerat, pièce mise en scène par Zoé VILLARD.

Le mercredi 10 juin 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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