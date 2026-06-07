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Cendrillon : spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Cendrillon : spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Cendrillon : spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p></p>

«Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps… Cette histoire, c’est celle de Cendrillon, que tout le monde connaît… vraiment ?»
Joël Pommerat réécrit le conte au présent avec humour et poésie, dans une pièce qui traite de deuil, de relations familiales, de premier amour et de passage de l’enfance à l’adolescence.

Cendrillon, de Joël Pommerat, pièce mise en scène par Zoé VILLARD.
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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