Cendrillon : spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Cendrillon : spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS mercredi 10 juin 2026.
«Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps… Cette histoire, c’est celle de Cendrillon, que tout le monde connaît… vraiment ?»
Joël Pommerat réécrit le conte au présent avec humour et poésie, dans une pièce qui traite de deuil, de relations familiales, de premier amour et de passage de l’enfance à l’adolescence.
Cendrillon, de Joël Pommerat, pièce mise en scène par Zoé VILLARD.
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
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