Cendrillon vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies Veyrac

Cendrillon vu par Champ Libre Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Conte de fées (pas) sage. Une fée complètement allumée, un rat géant envahissant, une sœur insupportable… et un prince franchement gluant. Bienvenue dans Cendrillon à la sauce 2025. Deux comédiens interprètent tous les rôles dans une relecture déjantée et explosive du célèbre conte. Ici, les clichés volent en éclats, les changements de costumes sont improbables et les astuces de théâtre surgissent de partout. Cendrillon n’attend plus qu’on la sauve elle questionne, elle résiste, elle choisit. Comme elle le dit si bien Nous sommes en 2025, et la fin des contes, on a bien le droit de la réécrire.

Représentation plein air sans réservation. .

Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

