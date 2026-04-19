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Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Route de Montilly Moulins

Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Route de Montilly Moulins samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Route de Montilly

Adresse : Espace Villars

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Moulins

Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC

Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Organisé par l’association philatélique de Moulins.
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Route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33  contact@associationphilateliquedemoulins.com

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English :

Organized by the Moulins Philatelic Association.

L’événement Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Moulins a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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