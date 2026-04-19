Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Route de Montilly Moulins

Moulins

Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC

Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Organisé par l’association philatélique de Moulins.

.

Route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33 contact@associationphilateliquedemoulins.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Moulins Philatelic Association.

L’événement Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Moulins a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région