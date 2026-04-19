Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Route de Montilly Moulins
Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Route de Montilly Moulins samedi 19 septembre 2026.
Moulins
Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC
Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Organisé par l’association philatélique de Moulins.
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Route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 72 33 65 33 contact@associationphilateliquedemoulins.com
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English :
Organized by the Moulins Philatelic Association.
L’événement Centenaire de l’Association, exposition interrégionale et congrès GPMC Moulins a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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