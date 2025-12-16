Centenaire des moteurs Ydral 100 ans YDRAL

Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition exceptionnelle de motos, scooters et micocars à la Graffeterie d’Uzerche.

Célébration du centenaire de la marque française YDRAL, fondée en 1926 par Anatole Lardy, dont les moteurs ont marqué l’histoire mécanique et sportive nationale avec près de 59 000 moteurs produits qui ont équipé les machines de 70 constructeurs et 8 fois victorieux au Bol d’Or de 1947 à 1958.

Samedi et dimanche

10h Ouverture de l’exposition

11h parade dans les rues d’Uzerche d’au moins 100 véhicules d’époque

12h30 déjeuner possible sur place

Toute la journée

Présentation par les collectionneurs de leurs véhicules

Conseils techniques par les membres du Club Ydral France et bourse de pièces détachées. Vente de goodies et livres spécialisés dédicacés, Ydral, GIMA, SOLEX… .

Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine clubydral@club-ydral.net

English : Centenaire des moteurs Ydral 100 ans YDRAL

L’événement Centenaire des moteurs Ydral 100 ans YDRAL Uzerche a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze