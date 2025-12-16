Centenaire des moteurs Ydral 100 ans YDRAL Uzerche
Exposition exceptionnelle de motos, scooters et micocars à la Graffeterie d’Uzerche.
Célébration du centenaire de la marque française YDRAL, fondée en 1926 par Anatole Lardy, dont les moteurs ont marqué l’histoire mécanique et sportive nationale avec près de 59 000 moteurs produits qui ont équipé les machines de 70 constructeurs et 8 fois victorieux au Bol d’Or de 1947 à 1958.
Samedi et dimanche
10h Ouverture de l’exposition
11h parade dans les rues d’Uzerche d’au moins 100 véhicules d’époque
12h30 déjeuner possible sur place
Toute la journée
Présentation par les collectionneurs de leurs véhicules
Conseils techniques par les membres du Club Ydral France et bourse de pièces détachées. Vente de goodies et livres spécialisés dédicacés, Ydral, GIMA, SOLEX… .
Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine clubydral@club-ydral.net
