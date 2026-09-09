Central Parcs, Central Parcs, Bordeaux
samedi 21 novembre 2026 · Central Parcs · Bordeaux
Informations pratiques
Central Parcs Samedi 21 novembre, 14h30 Central Parcs Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00
Entre deux parcs… du jardin public à la Cité du Grand Parc, les quartiers ouest sont riches d’histoire avec leurs grands domaines complètement intégrés à la ville d’aujourd’hui.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/421
Central Parcs place Bardineau Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/421 »}]
Quartiers libres visite patrimoine
Central Parcs © Frédéric Deval- mairie de Bordeaux
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