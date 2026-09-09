Central Parcs, Central Parcs, Bordeaux

Informations pratiques

Central Parcs Samedi 21 novembre, 14h30 Central Parcs Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Entre deux parcs… du jardin public à la Cité du Grand Parc, les quartiers ouest sont riches d’histoire avec leurs grands domaines complètement intégrés à la ville d’aujourd’hui.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/421

Central Parcs place Bardineau Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/421 »}]

Quartiers libres visite patrimoine

Central Parcs © Frédéric Deval- mairie de Bordeaux