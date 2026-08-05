Informations pratiques

Saumur

Centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay

26 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Depuis sa création en 1992, la vocation du Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay est de réanimer en plein cœur du Val de Loire le plaisir et l’esprit de la Renaissance .

Exposition Ateliers et portraits d’artistes de Jean-Marie del Moral photographies, ateliers emblématiques. L’ensemble des œuvres réunit peintres et sculpteurs de plusieurs générations et mouvements, figures majeures de l’art moderne et contemporain.

Visites libres.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Le dimanche de 14h30 à 18h. .

26 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 83 83 accueil@bouvet-ladubay.fr

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English :

Since its creation in 1992, the vocation of the Centre d’Art Contemporain Bouvet Ladubay has been to revive the pleasure and spirit of the Renaissance in the heart of the Loire Valley.

L’événement Centre d’art contemporain Bouvet-Ladubay Saumur a été mis à jour le 2026-08-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME