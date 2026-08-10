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AGENDA · Moindou

Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” Moindou

lundi 10 août 2026 · Moindou

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Fort Teremba
Ville
98819 Moindou
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Moindou

Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine”

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-10

Découvrez le Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” à Moindou ! Un lieu dédié aux distractions et loisirs pour toute la nation. Profitez pleinement de ce site exceptionnel !
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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71  assomarguerite@canl.nc

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English :

Discover the Vacation and Recreation Center at Fort Teremba: “Our Heritage” in Moindou! A place dedicated to entertainment and recreation for the entire nation. Make the most of this exceptional site!

L’événement Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” Moindou a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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