Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” Moindou
lundi 10 août 2026 · Moindou
Informations pratiques
Moindou
Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine”
Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-10
Découvrez le Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” à Moindou ! Un lieu dédié aux distractions et loisirs pour toute la nation. Profitez pleinement de ce site exceptionnel !
.
Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 assomarguerite@canl.nc
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Vacation and Recreation Center at Fort Teremba: “Our Heritage” in Moindou! A place dedicated to entertainment and recreation for the entire nation. Make the most of this exceptional site!
L’événement Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” Moindou a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie