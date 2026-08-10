Informations pratiques

Moindou

Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine”

Fort Teremba Moindou Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-10

Découvrez le Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” à Moindou ! Un lieu dédié aux distractions et loisirs pour toute la nation. Profitez pleinement de ce site exceptionnel !

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Fort Teremba Moindou 98819 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 44.32.71 assomarguerite@canl.nc

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English :

Discover the Vacation and Recreation Center at Fort Teremba: “Our Heritage” in Moindou! A place dedicated to entertainment and recreation for the entire nation. Make the most of this exceptional site!

L’événement Centre de vacances et de loisirs au Fort Teremba “Notre patrimoine” Moindou a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie