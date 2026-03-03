Centre des Musiques Actuelles, Place Reine Marguerite, Pau

Centre des Musiques Actuelles Dimanche 21 juin, 20h30 Place Reine Marguerite Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Le Centre des Musiques Actuelles de Pau est une école dynamique dédiée à l’apprentissage et à la pratique des musiques actuelles. Elle propose des cours et des ateliers accessibles à tous les âges et tous les niveaux, favorisant la créativité, le jeu en groupe et l’expression artistique.

À travers des prestations live et des performances collectives, élèves et intervenants partageront leur passion avec le public, faisant vibrer Pau au rythme des musiques actuelles.

Place Reine Marguerite Place Reine Marguerite 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Le **Centre des Musiques Actuelles** de Pau est une école dynamique dédiée à l’apprentissage et à la pratique des musiques actuelles. Elle propose des cours et des ateliers accessibles à tous les et …

© DR – Centre des Musiques Actuelles