Centre du Patrimoine Arménien Journées Européennes du Patrimoine Centre du Patrimoine Arménien Valence
samedi 19 septembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence
Informations pratiques
Valence
Centre du Patrimoine Arménien Journées Européennes du Patrimoine
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’un accès libre pour découvrir ou redécouvrir le CPA lors des Journées européennes du Patrimoine !
Au programme visites éclairages, balade sonore, œuvre participative, expositions…
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
Take advantage of free admission to discover or rediscover the CPA during European Heritage Days!
On the program: guided tours, an audio walk, a participatory art installation, exhibitions, and more…
L’événement Centre du Patrimoine Arménien Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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