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AGENDA · Valence

Centre du Patrimoine Arménien Journées Européennes du Patrimoine Centre du Patrimoine Arménien Valence

samedi 19 septembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Centre du Patrimoine Arménien
Adresse
14 rue Louis Gallet
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Centre du Patrimoine Arménien Journées Européennes du Patrimoine

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’un accès libre pour découvrir ou redécouvrir le CPA lors des Journées européennes du Patrimoine !
Au programme visites éclairages, balade sonore, œuvre participative, expositions…
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

Take advantage of free admission to discover or rediscover the CPA during European Heritage Days!
On the program: guided tours, an audio walk, a participatory art installation, exhibitions, and more…

L’événement Centre du Patrimoine Arménien Journées Européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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