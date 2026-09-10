Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement ! centre technique Bêle Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille, Tout public

Visites commentées du centre technique : découvrez les métiers du nettoiement ainsi que l’évolution des techniques et du matériel. Les agent·es du centre vous proposeront également un « baptême » de balayeuse !

centre technique Bêle Nantes 44477



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