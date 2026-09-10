UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement ! centre technique Bêle Nantes

samedi 19 septembre 2026 · centre technique Bêle · Nantes

Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement ! centre technique Bêle Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
centre technique Bêle
Adresse
66 rue du bêle
Ville
44477 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 17:00
Gratuit : oui  En famille, Tout public 

Visites commentées du centre technique : découvrez les métiers du nettoiement ainsi que l’évolution des techniques et du matériel. Les agent·es du centre vous proposeront également un « baptême » de balayeuse !

centre technique Bêle Nantes 44477


Afficher la carte du lieu centre technique Bêle et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)