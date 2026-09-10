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Centre technique Bêle : à la découverte des métiers du nettoiement ! centre technique Bêle Nantes
samedi 19 septembre 2026 · centre technique Bêle · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:00 – 17:00
Gratuit : oui En famille, Tout public
Visites commentées du centre technique : découvrez les métiers du nettoiement ainsi que l’évolution des techniques et du matériel. Les agent·es du centre vous proposeront également un « baptême » de balayeuse !
centre technique Bêle Nantes 44477
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