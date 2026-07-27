Centres de loisirs d’été à l’Agora L’Agora Metz

Informations pratiques

Metz

Centres de loisirs d’été à l’Agora

L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

70

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Le centre social ACS Agora accueille vos enfants (3-11 ans) avec un programme varié ateliers manuels, ateliers cuisines, jeux divers, sorties au parc en fonction de la météo et des envies des enfants.Enfants

70 .

L’Agora 4 Rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 55 83 00

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English :

The ACS Agora Community Center welcomes your children (ages 3–11) with a varied program: arts and crafts workshops, cooking workshops, various games, and outings to the park, depending on the weather and the children’s interests.

L’événement Centres de loisirs d’été à l’Agora Metz a été mis à jour le 2026-07-20 par AGENCE INSPIRE METZ