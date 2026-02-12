Cercle BD avec Mathieu Siam Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Cercle BD avec Mathieu Siam

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 17:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Un cercle BD exceptionnel où nous recevons l’auteur de BD Mathieu Siam dans le cadre de sa résidence à la médiathèque de Jarnac. En plus du déroulement habituel du Cercle BD où les participants échangent autour de leur découvertes et leurs coups de cœur.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Comic book club with Mathieu Siam

An exceptional comic book club event where we welcome comic book author Mathieu Siam as part of his residency at the Jarnac media library. In addition to the usual comic book club activities, where participants discuss their discoveries and favourite picks.

