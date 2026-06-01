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Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac

Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac

Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Café Cosy

Adresse : 16 Place de l'Horloge

Ville : 19210 Lubersac

Département : Corrèze

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Lubersac

Cercle de lecture au Café Cosy

Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 18:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Venez échanger et partager vos lectures au café Cosy.
Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel.   .

Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96  mdlubersac@lubersacpompadour.fr

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English : Cercle de lecture au Café Cosy

L’événement Cercle de lecture au Café Cosy Lubersac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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