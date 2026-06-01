Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac
Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac jeudi 25 juin 2026.
Lubersac
Cercle de lecture au Café Cosy
Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 18:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Venez échanger et partager vos lectures au café Cosy.
Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel. .
Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
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English : Cercle de lecture au Café Cosy
L’événement Cercle de lecture au Café Cosy Lubersac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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