Cercle de lecture au Café Cosy Café Cosy Lubersac jeudi 25 juin 2026.

Lubersac

Cercle de lecture au Café Cosy

Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-06-25 18:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Venez échanger et partager vos lectures au café Cosy.

Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel. .

Café Cosy 16 Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

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English : Cercle de lecture au Café Cosy

L’événement Cercle de lecture au Café Cosy Lubersac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze