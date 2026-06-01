Lubersac

Soirée jeux au Gambrinus

30, Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Soirée jeux de société organisée par la ludothèque Case Départ au Gambrinus.

Planches sur réservation au 09 56 99 07 92

Les mineurs doivent être accompagnés. .

30, Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 25 35 49

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English : Soirée jeux au Gambrinus

L’événement Soirée jeux au Gambrinus Lubersac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze