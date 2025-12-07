Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace rue du Général Souham Lubersac jeudi 23 juillet 2026.

Lubersac

Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace

rue du Général Souham Médiathèque (Parc de la Mairie) Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Thème de la Terres à la Lune l’Espace

Activité fabrique et décore ta fusée

Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)

Réservation conseillée .

rue du Général Souham Médiathèque (Parc de la Mairie) Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

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English : Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace

L’événement Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace Lubersac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze