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Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace rue du Général Souham Lubersac

Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace rue du Général Souham Lubersac

Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace rue du Général Souham Lubersac jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
rue du Général Souham
Adresse
Médiathèque (Parc de la Mairie)
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Lubersac

Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace

rue du Général Souham Médiathèque (Parc de la Mairie) Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Thème de la Terres à la Lune l’Espace
Activité fabrique et décore ta fusée

Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)
Réservation conseillée   .

rue du Général Souham Médiathèque (Parc de la Mairie) Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96  mdlubersac@lubersacpompadour.fr

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English : Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace

L’événement Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace Lubersac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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