Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace rue du Général Souham Lubersac
Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace rue du Général Souham Lubersac jeudi 23 juillet 2026.
Lubersac
Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace
rue du Général Souham Médiathèque (Parc de la Mairie) Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Thème de la Terres à la Lune l’Espace
Activité fabrique et décore ta fusée
Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)
Réservation conseillée .
rue du Général Souham Médiathèque (Parc de la Mairie) Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
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English : Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace
L’événement Histoires et activité De la Terre à la Lune l’Espace Lubersac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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