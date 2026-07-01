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Concours de dessin pour les enfants Centre culturel La Conserverie Lubersac

mercredi 29 juillet 2026 · Centre culturel La Conserverie · Lubersac

Concours de dessin pour les enfants Centre culturel La Conserverie Lubersac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre culturel La Conserverie
Adresse
Avenue du Château
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Tarif
0 0 Gratuit

Lubersac

Concours de dessin pour les enfants

Centre culturel La Conserverie Avenue du Château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

L’Atelier de peinture organise un concours de dessin destiné au 3-16 ans. Le rendez-vous est fixé au Centre culturel La Conserverie à 14h.
Replis à l’intérieur en cas de mauvais temps.
Le matériel est fourni. Goûter offert.   .

Centre culturel La Conserverie Avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 46 71 

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English : Concours de dessin pour les enfants

L’événement Concours de dessin pour les enfants Lubersac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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