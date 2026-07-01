Concours de dessin pour les enfants Centre culturel La Conserverie Lubersac
mercredi 29 juillet 2026 · Centre culturel La Conserverie · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Concours de dessin pour les enfants
Centre culturel La Conserverie Avenue du Château Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
L’Atelier de peinture organise un concours de dessin destiné au 3-16 ans. Le rendez-vous est fixé au Centre culturel La Conserverie à 14h.
Replis à l’intérieur en cas de mauvais temps.
Le matériel est fourni. Goûter offert. .
Centre culturel La Conserverie Avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 46 71
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English : Concours de dessin pour les enfants
L’événement Concours de dessin pour les enfants Lubersac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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