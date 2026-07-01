Concours de dessin pour les enfants Centre culturel La Conserverie Lubersac

Informations pratiques

Lubersac

Concours de dessin pour les enfants

Centre culturel La Conserverie Avenue du Château Lubersac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

L’Atelier de peinture organise un concours de dessin destiné au 3-16 ans. Le rendez-vous est fixé au Centre culturel La Conserverie à 14h.

Replis à l’intérieur en cas de mauvais temps.

Le matériel est fourni. Goûter offert. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du Château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 20 46 71

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English : Concours de dessin pour les enfants

L’événement Concours de dessin pour les enfants Lubersac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze