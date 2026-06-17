Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF Lubersac
Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF Lubersac mercredi 29 juillet 2026.
Lubersac
Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF
Lieu-dit La Panetterie Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Visite découverte du rucher, exposition apicole, vente de miel. .
Lieu-dit La Panetterie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 59 19 72
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English : Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF
L’événement Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF Lubersac a été mis à jour le 2026-06-17 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
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