Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF Lubersac mercredi 29 juillet 2026.

Lubersac

Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF

Lieu-dit La Panetterie Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Visite découverte du rucher, exposition apicole, vente de miel. .

Lieu-dit La Panetterie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 59 19 72

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English : Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF

L’événement Le Rucher de la Panetterie Eté à la Ferme BAF Lubersac a été mis à jour le 2026-06-17 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze