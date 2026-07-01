AGENDA · Lubersac
Cluedo géant à Lubersac Place de l’église Lubersac
jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'église · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Cluedo géant à Lubersac
Place de l’église Devant l’église Lubersac Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Cluedo Géant.
15h rdv devant l’église durée 1h30 gratuit sans réservation. .
Place de l’église Devant l’église Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
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English : Cluedo géant à Lubersac
L’événement Cluedo géant à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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