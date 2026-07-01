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Cluedo géant à Lubersac Place de l’église Lubersac

jeudi 30 juillet 2026 · Place de l'église · Lubersac

Cluedo géant à Lubersac Place de l’église Lubersac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Devant l'église
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Tarif
3 3 Tarif réduit

Lubersac

Cluedo géant à Lubersac

Place de l’église Devant l’église Lubersac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Cluedo Géant.
15h rdv devant l’église durée 1h30 gratuit sans réservation.   .

Place de l’église Devant l’église Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66  pah@vezereardoise.fr

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English : Cluedo géant à Lubersac

L’événement Cluedo géant à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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