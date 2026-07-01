Cluedo géant à Lubersac Place de l’église Lubersac

Informations pratiques

Lubersac

Cluedo géant à Lubersac

Place de l’église Devant l’église Lubersac Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Cluedo Géant.

15h rdv devant l’église durée 1h30 gratuit sans réservation. .

Place de l’église Devant l’église Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

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English : Cluedo géant à Lubersac

L’événement Cluedo géant à Lubersac Lubersac a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze