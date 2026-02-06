Histoires et activités contes de la nature et du printemps Rue du Général Souham Lubersac
Histoires et activités contes de la nature et du printemps
Rue du Général Souham Médiathèque Lubersac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Thème contes de la nature et du printemps
Activité fais tes semis, décore et emporte ton pot.
Pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Réservation conseillée .
Rue du Général Souham Médiathèque Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
