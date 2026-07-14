Lubersac fête le 14 juillet Lubersac
mardi 14 juillet 2026 · Lubersac
Informations pratiques
Lubersac
Lubersac fête le 14 juillet
Place de l’Horloge Lubersac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:45:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Célébration de la Fête Nationale à Lubersac en présence des sapeurs-pompiers et la chorale Chœur de Loups.
Reconstitution multi-époques (toute la journée) avec Jadis Animations Historiques.
Baptêmes en véhicules anciens. .
Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 50 14
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English :
L’événement Lubersac fête le 14 juillet Lubersac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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