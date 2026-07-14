Informations pratiques

Lubersac

Lubersac fête le 14 juillet

Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:45:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Célébration de la Fête Nationale à Lubersac en présence des sapeurs-pompiers et la chorale Chœur de Loups.

Reconstitution multi-époques (toute la journée) avec Jadis Animations Historiques.

Baptêmes en véhicules anciens. .

Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 50 14

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English :

L’événement Lubersac fête le 14 juillet Lubersac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze