UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lubersac

Lubersac fête le 14 juillet Lubersac

mardi 14 juillet 2026 · Lubersac

Lubersac fête le 14 juillet Lubersac

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
Place de l'Horloge
Ville
19210 Lubersac
Département
Corrèze
Tarif

Lubersac

Lubersac fête le 14 juillet

Place de l’Horloge Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:45:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Célébration de la Fête Nationale à Lubersac en présence des sapeurs-pompiers et la chorale Chœur de Loups.
Reconstitution multi-époques (toute la journée) avec Jadis Animations Historiques.
Baptêmes en véhicules anciens.   .

Place de l’Horloge Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 50 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lubersac fête le 14 juillet Lubersac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Lubersac (Corrèze)