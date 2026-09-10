Cercle de lecture, Bibliothèque Du 9e La Duchère, Lyon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Du 9e La Duchère · Lyon
Informations pratiques
Cercle de lecture Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque Du 9e La Duchère Rhône
Inscription possible dès le 12 sept. à 10h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de cœur? Rejoignez notre Cercle de lecture ! Chaque premier samedi du mois, venez partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Bibliothèque Du 9e La Duchère 4 place Abbé Pierre 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478621800 http://www.bm-lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/98/date/13582 »}]
Biblis en folie 2026
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