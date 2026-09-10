Cercle de lecture, Point lecture école Hepburn, Lyon
samedi 3 octobre 2026 · Point lecture école Hepburn · Lyon
Informations pratiques
Cercle de lecture Samedi 3 octobre, 10h00 Point lecture école Hepburn Rhône
Inscription possible dès le 12 sept. à 10h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de cœur? Rejoignez notre Cercle de lecture ! Chaque premier samedi du mois, venez partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Point lecture école Hepburn 16 rue Tissot, 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/98/date/13946 »}]
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