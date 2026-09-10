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Cercle de lecture, Point lecture école Hepburn, Lyon

samedi 3 octobre 2026 · Point lecture école Hepburn · Lyon

Cercle de lecture, Point lecture école Hepburn, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Point lecture école Hepburn
Adresse
16 rue Tissot, 69009 Lyon
Ville
69009 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Inscription possible dès le 12 sept. à 10h

Cercle de lecture Samedi 3 octobre, 10h00 Point lecture école Hepburn Rhône

Inscription possible dès le 12 sept. à 10h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Vous aimez les livres et vous avez envie de partager vos coups de cœur? Rejoignez notre Cercle de lecture ! Chaque premier samedi du mois, venez partager vos coups de cœur littéraires dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Point lecture école Hepburn 16 rue Tissot, 69009 Lyon Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/98/date/13946 »}]
Biblis en folie 2026

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