Cercle des Joueurs du Pays de Nay Espace culturel du Pays de Nay Nay

Informations pratiques

Nay

Cercle des Joueurs du Pays de Nay

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans sa grande constance, le cercle des joueurs se réunit tous les 1ers samedis du mois. Tous les passionnés de jeux de société ne demandent qu’à partager leurs découvertes et le plaisir d’y jouer. Bienvenue à ceux qui agrandiront le cercle. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Cercle des Joueurs du Pays de Nay

L’événement Cercle des Joueurs du Pays de Nay Nay a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay