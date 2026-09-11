Cercle des Joueurs du Pays de Nay Espace culturel du Pays de Nay Nay
samedi 3 octobre 2026 · Espace culturel du Pays de Nay · Nay
Informations pratiques
Nay
Cercle des Joueurs du Pays de Nay
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans sa grande constance, le cercle des joueurs se réunit tous les 1ers samedis du mois. Tous les passionnés de jeux de société ne demandent qu’à partager leurs découvertes et le plaisir d’y jouer. Bienvenue à ceux qui agrandiront le cercle. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Cercle des Joueurs du Pays de Nay
L’événement Cercle des Joueurs du Pays de Nay Nay a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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