AGENDA · Charleville-Mézières
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918, Place de l’Hôtel de Ville, Charleville-Mézières
mercredi 11 novembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 Mercredi 11 novembre, 10h30 Place de l’Hôtel de Ville Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T10:30:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-11T10:30:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00
Place de l’Hôtel de Ville place de l’ hôtel de ville 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918
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