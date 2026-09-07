Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918, Place de l’Hôtel de Ville, Charleville-Mézières

mercredi 11 novembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Charleville-Mézières

Informations pratiques

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918 Mercredi 11 novembre, 10h30 Place de l’Hôtel de Ville Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T10:30:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-11T10:30:00+01:00 – 2026-11-11T11:00:00+01:00

Place de l’Hôtel de Ville place de l’ hôtel de ville 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918