Temps d’M

Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-16

Depuis plus de 60 ans, le festival Temps d’M célèbre l’art de la marionnette et les cultures du monde entier, alliant exigence artistique et convivialité. Tous les deux ans, cet événement original réunit artistes, créateurs, marionnettistes et spectateurs de tous horizons pour partager des expériences créatives et inédites.Au programme spectacles professionnels et amateurs, ateliers, rencontres et performances qui mettent en lumière la diversité des formes, des esthétiques et des cultures. Un festival à vivre en famille ou entre amis, où émerveillement et découverte sont au rendez-vous.Retour en images sur la 22ème édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 59 94 94 contact@festival-marionnette.com

English :

For over 60 years, the Temps d?M festival has been celebrating the art of puppetry and cultures from around the world, combining artistic excellence with conviviality. Every two years, this original event brings together artists, creators, puppeteers and spectators from all horizons to share creative and original experiences, with professional and amateur shows, workshops, meetings and performances highlighting the diversity of forms, aesthetics and cultures. A festival to enjoy with family and friends, where wonder and discovery are the order of the day.Images of the 22nd edition of the Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 2025

L’événement Temps d’M Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-11-28 par Ardennes Tourisme