Cérémonie de commémoration des accords d’Evian Ramatuelle

Cérémonie de commémoration des accords d’Evian

Cérémonie de commémoration des accords d’Evian ayant permis le Cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962, marquant la fin de la guerre d’Algérie.

village Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : Ceremony to commemorate the Evian agreements

Ceremony to commemorate the Evian agreements, which led to the ceasefire in Algeria on March 19, 1962, marking the end of the Algerian war.

