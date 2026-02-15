Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Route des Moulins de Paillas Ramatuelle

Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier

Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ramatuelle Var

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

2026-05-16

Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, reconstruit à l’identique en 2002, ce moulin à vent vous ouvre sa porte.

Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

English : Mill and Mill Heritage Days

A highlight of Ramatuelle’s built heritage, the windmill was rebuilt to its original condition in 2002, and is now open to visitors.

