Journées des Moulins et du Patrimoine Meulier Route des Moulins de Paillas Ramatuelle

Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Élément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, reconstruit à l’identique en 2002, ce moulin à vent vous ouvre sa porte.
Route des Moulins de Paillas Le Moulin de Paillas Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com
English : Mill and Mill Heritage Days
A highlight of Ramatuelle’s built heritage, the windmill was rebuilt to its original condition in 2002, and is now open to visitors.
