Ramatuelle

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Place de l’Ormeau Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

9h45 Rassemblement Place de l’Ormeau

.

Place de l’Ormeau Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Commemoration of the victory of May 8, 1945

9:45 am Gathering Place de l’Ormeau

L’événement Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle