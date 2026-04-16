Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle vendredi 8 mai 2026.
Ramatuelle
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Place de l’Ormeau Ramatuelle Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
9h45 Rassemblement Place de l’Ormeau
.
Place de l’Ormeau Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com
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English : Commemoration of the victory of May 8, 1945
9:45 am Gathering Place de l’Ormeau
L’événement Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle
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