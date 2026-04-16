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Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Place de l'Ormeau

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Ramatuelle

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Place de l’Ormeau Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

9h45 Rassemblement Place de l’Ormeau
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Place de l’Ormeau Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00  office@ramatuelle-tourisme.com

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English : Commemoration of the victory of May 8, 1945

9:45 am Gathering Place de l’Ormeau

L’événement Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

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