Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, Monument aux Morts, rue de l’Église, Ramonville-Saint-Agne
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, Monument aux Morts, rue de l’Église, Ramonville-Saint-Agne vendredi 8 mai 2026.
Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 Vendredi 8 mai, 11h30 Monument aux Morts, rue de l’Église Haute-Garonne
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T11:30:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T11:30:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00
Vendredi 8 mai 2026 au monument aux Morts (rue de l’Église)
En présence du Conseil des Jeunes de Ramonville, du Centre Epide de Toulouse et du commandement de la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais.
Au programme de la cérémonie commémorative :
· 11h30 : dépôt de gerbes et allocutions devant le monument aux Morts (rue de l’Église).
· 12h : réception à la mairie, salle du conseil (pl. Charles-de-Gaulle).
Monument aux Morts, rue de l’Église Rue de l’église 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 commémoration cérémonie
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