Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, Monument aux Morts, rue de l’Église, Ramonville-Saint-Agne

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 Vendredi 8 mai, 11h30 Monument aux Morts, rue de l’Église Haute-Garonne

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T11:30:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T11:30:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Vendredi 8 mai 2026 au monument aux Morts (rue de l’Église)

En présence du Conseil des Jeunes de Ramonville, du Centre Epide de Toulouse et du commandement de la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais.

Au programme de la cérémonie commémorative :

· 11h30 : dépôt de gerbes et allocutions devant le monument aux Morts (rue de l’Église).

· 12h : réception à la mairie, salle du conseil (pl. Charles-de-Gaulle).

Monument aux Morts, rue de l’Église Rue de l’église 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 commémoration cérémonie