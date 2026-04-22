Cérémonie de la Victoire 1945 Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Cérémonie de la Victoire 1945

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Hommage solennel à la Victoire de 1945 autour de l’Arbre de la Paix. Un moment de mémoire et de recueillement pour ne jamais oublier.

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

A solemn tribute to the Victory of 1945 around the Tree of Peace. A moment of remembrance and recollection to ensure we never forget.

L’événement Cérémonie de la Victoire 1945 Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule