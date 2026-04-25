Nuit des Musées Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Nuit des Musées

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

3 visites guidées insolites pour (re)découvrir le musée autrement. Une soirée unique pour explorer l’histoire à la lumière de la nuit !

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

3 unusual guided tours to (re)discover the museum in a different way. A unique evening exploring history in the light of night!

L’événement Nuit des Musées Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule