Nuit des Musées Historial du paysan soldat Fleuriel
Nuit des Musées Historial du paysan soldat Fleuriel samedi 23 mai 2026.
Fleuriel
Nuit des Musées
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
3 visites guidées insolites pour (re)découvrir le musée autrement. Une soirée unique pour explorer l’histoire à la lumière de la nuit !
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
3 unusual guided tours to (re)discover the museum in a different way. A unique evening exploring history in the light of night!
L’événement Nuit des Musées Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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