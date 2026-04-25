Vernissage Les Murs du Passé Historial du paysan soldat Fleuriel

Fleuriel

Vernissage Les Murs du Passé

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les élèves de 3e de Bellenaves et le grapheur Zortré rendent hommage à la Grande Guerre. Exposition visible de juin à septembre.

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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

Bellenaves 3rd graders and graffiti artist Zortré pay tribute to the Great War. Exhibition on view from June to September.

L’événement Vernissage Les Murs du Passé Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule