Vernissage Les Murs du Passé Historial du paysan soldat Fleuriel
Vernissage Les Murs du Passé Historial du paysan soldat Fleuriel vendredi 5 juin 2026.
Fleuriel
Vernissage Les Murs du Passé
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Les élèves de 3e de Bellenaves et le grapheur Zortré rendent hommage à la Grande Guerre. Exposition visible de juin à septembre.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
Bellenaves 3rd graders and graffiti artist Zortré pay tribute to the Great War. Exhibition on view from June to September.
L’événement Vernissage Les Murs du Passé Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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