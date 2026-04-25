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Conférence Femmes en Résistance Historial du paysan soldat Fleuriel

Conférence Femmes en Résistance Historial du paysan soldat Fleuriel vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Historial du paysan soldat

Adresse : 1 route du Vallon

Ville : 03140 Fleuriel

Département : Allier

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fleuriel

Conférence Femmes en Résistance

Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Françoise Fernandez retrace le courage des femmes résistantes auvergnates, des réseaux clandestins jusqu’à la déportation. Un récit fort et essentiel.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20  accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr

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English :

Françoise Fernandez traces the courage of women in the Auvergne Resistance, from underground networks to deportation. A powerful and essential story.

L’événement Conférence Femmes en Résistance Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule

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