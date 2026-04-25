Conférence Femmes en Résistance Historial du paysan soldat Fleuriel
Conférence Femmes en Résistance Historial du paysan soldat Fleuriel vendredi 29 mai 2026.
Fleuriel
Conférence Femmes en Résistance
Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Françoise Fernandez retrace le courage des femmes résistantes auvergnates, des réseaux clandestins jusqu’à la déportation. Un récit fort et essentiel.
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Historial du paysan soldat 1 route du Vallon Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 67 20 accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr
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English :
Françoise Fernandez traces the courage of women in the Auvergne Resistance, from underground networks to deportation. A powerful and essential story.
L’événement Conférence Femmes en Résistance Fleuriel a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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