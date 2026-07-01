Cérémonie de ‘Remise des diplômes’ du Master Chimie (Université de Rennes/ ENSCR/ INSA), Amphi E, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu, Rennes

Informations pratiques

Cérémonie de ‘Remise des diplômes’ du Master Chimie (Université de Rennes/ ENSCR/ INSA) Lundi 6 juillet, 15h00 Amphi E, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T15:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

La cérémonie de « Remise des diplômes » du Master Chimie (Université de Rennes/ ENSCR/ INSA) aura lieu le lundi 6 juillet à 15 h 45 amphi E, bâtiment 2, Campus de Beaulieu sous le parrainage du Dr. Maria Concepcion Ovin Ania, Directrice de recherche au CNRS au laboratoire Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation (UPR UPR 3079 – Orléans) et médaille d’argent du CNRS en 2023. Madame Ovin Ania est une spécialiste des carbones nanoporeux pour l’énergie et l’environnement.

A cette occasion, Maria Concepcion Ovin Ania donnera une conférence à 15 h 00 qui s’intitule :

« The Power of Chemistry: Designing Better Materials for a Sustainable Future »

Elle interviendra également dans le cadre des 20 ans de l’ISCR le 7 juillet 2026 au Diapason.

Contact

Stéphane Rigaut, stephane.rigaut@univ-rennes.fr

Amphi E, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.centre-limousin-poitou-charente.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/talents-cnrs-maria-concepcion-ovin-ania-medaille-dargent »}, {« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/stephane-rigaut »}, {« link »: « mailto:stephane.rigaut@univ-rennes.fr »}]

La cérémonie aura lieu le 6 juillet 2026