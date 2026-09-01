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AGENDA · Nyons

Cérémonie d’équinoxe Collectif Le Papillon Nyons

samedi 26 septembre 2026 · Collectif Le Papillon · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Collectif Le Papillon
Adresse
10 Avenue Jules Bernard
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
60 60

Nyons

Cérémonie d’équinoxe

Collectif Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Cérémonie d’équinoxe avec Asma et Mel
Cacao sacré, chants et soins, cercle de parole
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Collectif Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87  associationlepapillon@gmail.com

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English :

Equinox Ceremony with Asma and Mel
Sacred cacao, songs, and healing, talking circle

L’événement Cérémonie d’équinoxe Nyons a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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