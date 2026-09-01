Cérémonie d’équinoxe Collectif Le Papillon Nyons

Informations pratiques

Nyons

Cérémonie d’équinoxe

Collectif Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cérémonie d’équinoxe avec Asma et Mel

Cacao sacré, chants et soins, cercle de parole

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Collectif Le Papillon 10 Avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

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English :

Equinox Ceremony with Asma and Mel

Sacred cacao, songs, and healing, talking circle

L’événement Cérémonie d’équinoxe Nyons a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale