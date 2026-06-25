Cérémonie du 11 novembre Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cusset

mercredi 11 novembre 2026 · Départ du défilé de la Place Victor-Hugo · Cusset

Informations pratiques

Cusset

Cérémonie du 11 novembre

Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cérémonie Place Félix-Cornil Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 11:00:00

fin : 2026-11-11 12:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Le 11 novembre, Cusset invite l’ensemble de la population à commémorer l’Armistice de 1918 et à honorer ceux qui ont donné leur vie pour la France.

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Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cérémonie Place Félix-Cornil Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

On November 11, Cusset invites the entire population to commemorate the Armistice of 1918 and honor those who gave their lives for France.

L’événement Cérémonie du 11 novembre Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations