Cérémonie du 11 novembre Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cusset
mercredi 11 novembre 2026 · Départ du défilé de la Place Victor-Hugo · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Cérémonie du 11 novembre
Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cérémonie Place Félix-Cornil Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 11:00:00
fin : 2026-11-11 12:00:00
Date(s) :
2026-11-11
Le 11 novembre, Cusset invite l’ensemble de la population à commémorer l’Armistice de 1918 et à honorer ceux qui ont donné leur vie pour la France.
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Départ du défilé de la Place Victor-Hugo Cérémonie Place Félix-Cornil Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
On November 11, Cusset invites the entire population to commemorate the Armistice of 1918 and honor those who gave their lives for France.
L’événement Cérémonie du 11 novembre Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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