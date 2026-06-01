Cérémonie du 1er juin, Port Noir, Genève

Cérémonie du 1er juin Lundi 1 juin, 17h45 Port Noir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T17:45:00+02:00 – 2026-06-01T18:45:00+02:00

Fin : 2026-06-01T17:45:00+02:00 – 2026-06-01T18:45:00+02:00

Commémoration du débarquement d’un détachement des troupes confédérées au Port Noir le 1er juin 1814

Lundi 1er juin 2026 à 17h45 au Port Noir

Danses folkloriques, Fédération Cantonale du Costume Genevois

Salve d’accueil au canon par la Société Militaire des Carabiniers Genevois

Contre salve d’arrivée du Contingent des Grenadiers fribourgeois

Accostage de la «Neptune» et débarquement des autorités

Défilé des sociétés patriotiques, accompagné par le corps de musique de Landwehr

Accueil et salutations protocolaire et du comité d’organisation

Pavoisement du monument par les sociétés d’étudiants Helvétia et Zofingue

« Cé qu’è lainô », 1ère strophe

Message d’accueil du Maire de Cologny

Passage en revue des troupes par les présidents des trois pouvoirs et invités

« Aux Armes Genève »

Allocution de la présidence du Conseil d’État de la République et Canton de Genève

Tir du salut aux autorités, Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève

« Cantique Suisse », 1ère strophe

Salve au canon de fin de cérémonie par la Société Militaire des Carabiniers Genevois

Port Noir quai Gustave ador Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève

Commémoration du débarquement d’un détachement des troupes confédérées au Port Noir le 1er juin 1814

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