Cérémonie du 1er juin, Port Noir, Genève
Cérémonie du 1er juin, Port Noir, Genève lundi 1 juin 2026.
Cérémonie du 1er juin Lundi 1 juin, 17h45 Port Noir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T17:45:00+02:00 – 2026-06-01T18:45:00+02:00
Fin : 2026-06-01T17:45:00+02:00 – 2026-06-01T18:45:00+02:00
Commémoration du débarquement d’un détachement des troupes confédérées au Port Noir le 1er juin 1814
Lundi 1er juin 2026 à 17h45 au Port Noir
Danses folkloriques, Fédération Cantonale du Costume Genevois
Salve d’accueil au canon par la Société Militaire des Carabiniers Genevois
Contre salve d’arrivée du Contingent des Grenadiers fribourgeois
Accostage de la «Neptune» et débarquement des autorités
Défilé des sociétés patriotiques, accompagné par le corps de musique de Landwehr
Accueil et salutations protocolaire et du comité d’organisation
Pavoisement du monument par les sociétés d’étudiants Helvétia et Zofingue
« Cé qu’è lainô », 1ère strophe
Message d’accueil du Maire de Cologny
Passage en revue des troupes par les présidents des trois pouvoirs et invités
« Aux Armes Genève »
Allocution de la présidence du Conseil d’État de la République et Canton de Genève
Tir du salut aux autorités, Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève
« Cantique Suisse », 1ère strophe
Salve au canon de fin de cérémonie par la Société Militaire des Carabiniers Genevois
Port Noir quai Gustave ador Genève 1208 Les Eaux-Vives Genève
Commémoration du débarquement d’un détachement des troupes confédérées au Port Noir le 1er juin 1814
DR
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