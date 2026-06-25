Cérémonie du 1er novembre Cusset
dimanche 1 novembre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Cérémonie du 1er novembre
Cimetière de Cusset Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 11:00:00
fin : 2026-11-01 12:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Chaque année, la traditionnelle cérémonie du 1er novembre rend hommage aux anciens maires et parlementaires de Cusset.
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Cimetière de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
Every year, the traditional November 1st ceremony pays tribute to Cusset’s former mayors and members of parliament.
L’événement Cérémonie du 1er novembre Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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