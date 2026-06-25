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AGENDA · Cusset

Cérémonie du 1er novembre Cusset

dimanche 1 novembre 2026 · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Cimetière de Cusset
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Cérémonie du 1er novembre

Cimetière de Cusset Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 11:00:00
fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Chaque année, la traditionnelle cérémonie du 1er novembre rend hommage aux anciens maires et parlementaires de Cusset.
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Cimetière de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00  communication@ville-cusset.fr

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English :

Every year, the traditional November 1st ceremony pays tribute to Cusset’s former mayors and members of parliament.

L’événement Cérémonie du 1er novembre Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations

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