Informations pratiques

Cusset

Cérémonie du 1er novembre

Cimetière de Cusset Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 11:00:00

fin : 2026-11-01 12:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Chaque année, la traditionnelle cérémonie du 1er novembre rend hommage aux anciens maires et parlementaires de Cusset.

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Cimetière de Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

Every year, the traditional November 1st ceremony pays tribute to Cusset’s former mayors and members of parliament.

L’événement Cérémonie du 1er novembre Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations