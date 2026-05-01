Cérémonie du 8 mai 1945 Saint-Didier-en-Velay
Cérémonie du 8 mai 1945 Saint-Didier-en-Velay vendredi 8 mai 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Cérémonie du 8 mai 1945
Place du Senis Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La commune de Saint-Didier-en-Velay vous invite à participer à la cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945.
Un moment de mémoire et de recueillement ouvert à toutes et à tous.
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Place du Senis Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
The commune of Saint-Didier-en-Velay invites you to take part in the commemorative ceremony for the Armistice of May 8, 1945.
A moment of remembrance and meditation open to all.
L’événement Cérémonie du 8 mai 1945 Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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