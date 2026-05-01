Saint-Didier-en-Velay

Cérémonie du 8 mai 1945

Place du Senis Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La commune de Saint-Didier-en-Velay vous invite à participer à la cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 mai 1945.



Un moment de mémoire et de recueillement ouvert à toutes et à tous.

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Place du Senis Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

The commune of Saint-Didier-en-Velay invites you to take part in the commemorative ceremony for the Armistice of May 8, 1945.



A moment of remembrance and meditation open to all.

L’événement Cérémonie du 8 mai 1945 Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Loire Semène