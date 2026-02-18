Cérémonie du tirage au sort des dossards et podium de la Coupe du Monde de ski

Patinoire du Forum Courchevel 1850 Courchevel Savoie

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14 19:30:00

2026-03-14

Retrouvez les 10 meilleurs skieurs mondiaux pour la cérémonie du tirage au sort des dossards du Super-G et célébrez la remise des prix du podium de la Descente à la patinoire du Forum.

Patinoire du Forum Courchevel 1850 Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and celebrate the top 10 skiers in the world at the Super-G bib draw ceremony, and enjoy the Downhill podium awards ceremony at the Forum ice rink.

