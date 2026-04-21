Cérémonie en hommage à Jean Zay Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Cusset
Cérémonie en hommage à Jean Zay Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Cusset jeudi 25 juin 2026.
Cusset
Cérémonie en hommage à Jean Zay
Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Monument Jean Zay Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:30:00
fin : 2026-06-25 12:00:00
Date(s) :
2026-06-25
La cérémonie d’hommage à Jean Zay se déroulera le jeudi 25 juin 2026 à 10h30 au monument Jean Zay, route des Malavaux, entre Cusset et Molles en présence des officiels et de sa fille, Hélène Mouchard-Zay.
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Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Monument Jean Zay Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
The Jean Zay tribute ceremony will take place on Thursday June 25, 2026 at 10:30 am at the Jean Zay monument, route des Malavaux, between Cusset and Molles, in the presence of officials and his daughter, Hélène Mouchard-Zay.
L’événement Cérémonie en hommage à Jean Zay Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations
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