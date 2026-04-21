Cérémonie en hommage à Jean Zay Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Cusset

Cusset

Cérémonie en hommage à Jean Zay

Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Monument Jean Zay Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:30:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

La cérémonie d’hommage à Jean Zay se déroulera le jeudi 25 juin 2026 à 10h30 au monument Jean Zay, route des Malavaux, entre Cusset et Molles en présence des officiels et de sa fille, Hélène Mouchard-Zay.

.

Route des Malavaux (entre Cusset et Molles) Monument Jean Zay Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Jean Zay tribute ceremony will take place on Thursday June 25, 2026 at 10:30 am at the Jean Zay monument, route des Malavaux, between Cusset and Molles, in the presence of officials and his daughter, Hélène Mouchard-Zay.

L’événement Cérémonie en hommage à Jean Zay Cusset a été mis à jour le 2026-04-21 par Vichy Destinations