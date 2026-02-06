Cérémonie officielle de la Fête Nationale 2026 Défilé Républicain

Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les événements de la Fête nationale sont entièrement gratuits. Venez célébrer l’union de notre Nation.

Vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur notre page Facebook Ville de Chartres. .

Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Fête nationale events are completely free. Come and celebrate the union of our Nation.

L’événement Cérémonie officielle de la Fête Nationale 2026 Défilé Républicain Chartres a été mis à jour le 2026-02-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES