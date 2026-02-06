Cérémonie officielle de la Fête Nationale 2026 Défilé Républicain Chartres
Cérémonie officielle de la Fête Nationale 2026 Défilé Républicain Chartres mardi 14 juillet 2026.
Cérémonie officielle de la Fête Nationale 2026 Défilé Républicain
Place des Épars Chartres Eure-et-Loir
Début : Mardi 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14
2026-07-14
Les événements de la Fête nationale sont entièrement gratuits. Venez célébrer l’union de notre Nation.
Vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur notre page Facebook Ville de Chartres. .
Place des Épars Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Fête nationale events are completely free. Come and celebrate the union of our Nation.
