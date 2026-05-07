Cérémonie Soirée de Clôture Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

Cérémonie Soirée de Clôture Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:30:00

fin : 2026-06-04 23:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Soirée de clôture gratuite le jeudi 4 juin avec Arcosm cérémonie festive en deux temps, place Victor-Hugo (entrée libre) puis au Théâtre de Cusset (gratuit sur réservation). Défilé, danse et spectacle final.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Free closing evening on Thursday, June 4, with Arcosm: a festive ceremony in two parts, on Place Victor-Hugo (free admission), then at the Théâtre de Cusset (free on reservation). Parade, dance and final show.

L’événement Cérémonie Soirée de Clôture Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-07 par Vichy Destinations