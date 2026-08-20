Cérémonies de la Chipotte, rambervillers, Rambervillers

Informations pratiques

Cérémonies de la Chipotte Dimanche 30 août, 08h30 rambervillers Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T08:30:00+02:00 – 2026-08-30T12:30:00+02:00

Etape 1 : cimetière de Rambervillers

8H25 Mise en place devant le monument

8H30 Dépôt de gerbe par la Maire de Rambervillers et des maires des communes organisatrices et le président de l’amicale des associations patriotiques de la région de Rambervillers et les autorités présentes

9H00 : Messe en l’église de Ménil sur Belvitte

Etape 2 : nécropole nationale de Ménil-sur-Belvitte

10H00 : Formation du cortège devant l’église pour monter à pieds à la Nécropole nationale avec : 1 mini-Bus devant le cortège (mise à dispo par Rambervillers), la Nouba ou l’harmonie (à définir) (Marche au tambour), Porte-drapeaux, Autorités et élus, publics.

10H15 Mise en place devant le monument Bénédiction des tombes par monsieur le Curé

10H20 : Bénédiction des tombes M. le Curé Dépôt de gerbes simultané dans l’ordre suivant : · M le Préfet · Maires du RPI et Maires des communes organisatrices et député · Président du Conseil Départemental, Associations patriotiques Curé de Ménil sur Belvitte

PHASE III- Monument commémoratif des 13e, 14e, 15e, 21e Corps d’Armée

10H30 Mise en place devant le monument Aux ordres du chef du protocole M. Gérard JACQUOT En place à gauche du monument Les porte-drapeaux en place à droite du monument. Respecter la place de la LH, MM et ONM au premier rang à coté du monument.

10H35 Dépôt de gerbe · Par le représentant du souvenir Français et l’ONACVG « Garde à vous » « Dépôt de gerbes » « Aux morts » Minute de silence « Repos » « Garde à vous » « Aux morts » « Refrain Marseillaise » Annonce par le chef du protocole M. Gérard JACQUOT Gerbes présentées par les enfants de ménil s/c de l’adjoint au maire

PHASE IV – Nécropole de la CHIPOTTE

11H15 Bénédiction des tombes Lecture des prières œcuméniques

11H17 Dépôt de gerbes simultané par · M. le Préfet · Maires des communes organisatrices et le président de la 2C2R · Le représentant des Associations patriotiques de la Région de Rambervillers · Hommage de la Famille Nicolas à Lucien Nicolas, ancien député-maire de Rambervillers, disparu il y a 60 ans

PHASE V – Monuments des Chasseurs

11H25 Mise en place devant le monument des Chasseurs

11H30 Refrain du jour 25° BCP

11H32 Appel des bataillons de chasseurs (1er/3ème/10ème/17ème/25ème/31ème/57ème/60ème/61ème BCP)

11H37 Sonnerie SIDI-BRAHIM

11H40 Dépôt de gerbes : · Commune de Saint – Benoît la Chipotte, le représentant de la Sidi Brahim, M. le DMD des Vosge

Phase VI- Monument des Coloniaux

12H10 Dépôt de gerbe · Par les Maires de : Sainte Barbe, Etival Clairefontaine, Raon l’Etape, La Salle, Saint Remy, Jeanménil, Bru, Housseras M. le cdt la gendarmerie des Vosges

rambervillers rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est

Cérémonies commémoratives de la Chipotte le 30 août 2026.