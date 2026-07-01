Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers
mercredi 26 août 2026 · Places des Promenades · Rambervillers
Informations pratiques
Balades de l’été Mercredi 26 août, 13h30 Places des Promenades Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T13:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T13:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00
Rendez-vous le 26 août pour découvrir le centre historique et l’atelier des grès flammés de Rambervillers !
Départ à 13h45 du parking de la Place des Promenades à Rambervillers.
Places des Promenades 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0631522344 »}]
Découvrez le territoire avec les balades de l’été organisées par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !
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