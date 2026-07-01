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Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers

mercredi 26 août 2026 · Places des Promenades · Rambervillers

Balades de l’été, Places des Promenades, Rambervillers

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Places des Promenades
Adresse
88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Gratuit

Balades de l’été Mercredi 26 août, 13h30 Places des Promenades Vosges

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T13:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T13:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Rendez-vous le 26 août pour découvrir le centre historique et l’atelier des grès flammés de Rambervillers !
Départ à 13h45 du parking de la Place des Promenades à Rambervillers.

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Découvrez le territoire avec les balades de l’été organisées par l’association Rambervillers Balades et Découvertes !

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