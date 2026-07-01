Journée troc de livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Informations pratiques

Journée troc de livres Vendredi 21 août, 09h00 Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Journée troc de livres à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !

Le 21 août de 9h à 18h.

Renseignements au 09 77 44 61 31.

Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]

Journée troc de livres à la librairie Graines de Pensées de Rambervillers !

Graines de pensées