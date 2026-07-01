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Journée troc de livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

vendredi 21 août 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers

Journée troc de livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Librairie Graines de pensées
Adresse
13 rue Carnot 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges

Journée troc de livres Vendredi 21 août, 09h00 Librairie Graines de pensées Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00

Journée troc de livres à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !
Le 21 août de 9h à 18h.
Renseignements au 09 77 44 61 31.

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Journée troc de livres à la librairie Graines de Pensées de Rambervillers !

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