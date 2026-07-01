AGENDA · Rambervillers
Journée troc de livres, Librairie Graines de pensées, Rambervillers
vendredi 21 août 2026 · Librairie Graines de pensées · Rambervillers
Informations pratiques
Journée troc de livres Vendredi 21 août, 09h00 Librairie Graines de pensées Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:00:00+02:00
Journée troc de livres à la librairie Graines de pensées de Rambervillers !
Le 21 août de 9h à 18h.
Renseignements au 09 77 44 61 31.
Librairie Graines de pensées 13 rue Carnot 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 44 61 31 »}]
Journée troc de livres à la librairie Graines de Pensées de Rambervillers !
Graines de pensées
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